Energean’dan Rum yönetimine “doğal gazda rekabeti açın” çağrısı

“Energean” şirketinin Teknik Danışmanı Konstantinos Nikolau Rum yönetimine “doğal gaz alanında rekabeti açma” çağrısı yaptı.

Alihtia’nın “Energean Power FPSO” şirketinin açıklamasını kaynak gösterdiği habere göre 7’nci Enerji Sempozyumu’ndaki konuşmasında Nikolau Energean’ın Güney Kıbrıs’a 2021’de doğal gaz ithali ve temini önerisini detaylarıyla anlatan Nikolau “İsrail’den Kıbrıs’a doğal gaz getirmek isteyen bir Yunan kökenli şirketin size sunduğu tedarikte güvenlik, izolasyona son verme ve mümkün olan en iyi fiyat fırsatından yararlanın” dedi.

08/12/2019 16:03