Enerji Bakanı Arıklı solar enerji üreticileri ile görüştü

Toplantıda son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji (uygulama ve denetim) Tüzüğü ilgili üreticilerin görüşleri alındı.

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16/06/2021

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Enerji Bakanı Arıklı solar enerji üreticileri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı solar enerji üreticileri ile bir araya geldi. Göruşmeye KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da katıldı.

MÜRACAATLAR ONAYLANDI, İŞLEMLER TAMAMLANDI

Toplantıda son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji (uygulama ve denetim) Tüzüğü ilgili üreticilerin görüşleri alındı.

Bakan Arıklı tüzük üzerinde son çalışmaların ve incelemelerin yapılıp,  sıkıntıların ortadan kaldırılacağını açıkladı.

Bakan Arıklı ayrıca, mevcut müracaatların tümünün KIB-TEK tarafından onaylandığını ve işlemlerin tamamlandığını belirtti.

16/06/2021 09:22
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TAGS: Arıklı, solar enerji, üreticileri
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