Enerji Bakanı Hasan Taçoy: Kıb-Tek özelleştirilmeyecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mecliste yaptığı konuşmada, vizyon 2035 hedefinde 8 tematik alanda ayrı ayrı çalışma yürütüldüğünü belirterek, tematik alanlarda neler olabileceğini uzmanlarla yapılacak çalışmalarla ortaya koyacaklarını söyledi.

Vizyon 2035’e giderken geçmişten gelen problemlerle de karşılaştıklarını belirten Taçoy, casinolar konusunda da geçmişte o kadar izin verilmeseydi bugün böyle bir yasa hazırlamaya ihtiyaç duyulmamış olacağını ifade etti.

Taçoy, gelinen aşamada izin verilirken bir taraftan da bu yasal değil denilebildiğini belirterek, bunun bir şekilde açığa çıkarılması gerçeği ve inancıyla hazırlandığını söyledi.

Enerji konusunda da Taçoy, AKSA’nın 2024’te görevinin tamamlanacağını, ona göre bir hazırlık yapma durumunda olduğunu belirtti.

Taçoy, elektrik konusunda var olan seçeneklerle ilgili sürekli eleştirilerle karşılaştıklarını, o nedenle de somut bir adım atamadıklarını kaydederek, bazı projelerle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kıb-Tek’in özelleştirilmeyeceğini vurgulayan Taçoy, hesapların uyumlaştırılmasının ardından atılacak adımları belirleyeceklerini kaydetti.

Taçoy, güneş enerjisiyle ilgili raporların da tamamlandığını ve kısa süre içinde paylaşılacağını kaydederek, bu konuda ilk önce enerji verimliliği yasasının eksikliğine değinerek enerji üst kurulu oluşturulması için adım attıklarını anlattı.

Taçoy, malzeme ihalesiyle ilgili şartnamelerle ilgili yapılan şikayetlerin de değerlendirme sürecinde olduğunu söyleyerek, gelişmelerin yakından takip edildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

05/11/2019 17:23