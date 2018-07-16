Enerji Bakanı Nami: 7,7 kuruşluk zammı faturalara yansıtmadık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, elektrik zammı konusunda açıklamalarda bulundu ve teknik olarak elektrik ücretlerinin nasıl hesaplandığı ve kurumun gelir ve giderlerini rakamlarla açıkladı.

Yasal zorunluluktan dolayı, sorumluluk yüklenmesinden dolayı yasayla, tarifelerin düzenlenmesinin şart olduğunu ve geçmiş hükümet döneminde yasal olarak yapılması gereken 66 milyon TL yapılmadığından bunun Maliye Teftiş Kurulu’unca gerekli araştırmanın yapıldığını söyledi.

Bunu mazeret olarak değil, bilinmesi adına söylediğini kaydeden Bakan Nami, geçmiş dönemde yapılması gereken düzenleme yapılmadığı için bu dönem bu düzenlemelerin biraz yüksek olduğunu söyledi.

Bakan Nami, konuşmasında Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki elektrik ücretlerini karşılaştırdı ve bizdeki sorunun maliyetlerden değil başka unsurlardan kaynaklandığını söyledi. Yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Nami, güneş enerjisi konusunda da kapasitenin artırılacağını belirtti.

“7,7 kuruşluk zammı faturalara yansıtmadık” “Bir önceki tarife ayarlamasında kuruma alınana iki dizel santral nedeniyle fiyatların daha yüksek olması gerekirken bunun faturalara yansımamasını sağladık. Haziran ayındaki dövizdeki artışa bağlı 7,7 kuruşluk zammı faturalara yansıtmadık. Solar kapasitenin artması sonucu, buhar türbin santralleri daha geç devreye aldık, maliyette düşüş sağladık. Teşvik alan kesimlerin maliyetleri diğer kesimlere yansıtılmamaktadır.” “Enterkonnekte kablo sistemini kurmamız gerekiyor” “Türkiye ile enterkonnekte kablo sistemini kurmamız gerekiyor. Göreve geldiğimizden beri bununla ilgili çalışıyoruz. Türkiye’ye yapığımız temasta bunu görüştük, geri döndüğümüzde yazılı da bir talep ilettik ama henüz Türkiye’den yazılı yanıt alamadık."