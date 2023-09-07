“Enerji Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine başlandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Enerji Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Enerji Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Komite söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite üyesi UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ahmet Savaşan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.