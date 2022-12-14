Enerji diplomasisinde önemli isimlerden Solon Kasinis hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ın enerji diplomasisindeki önemli isimlerden biri olan Solon Kasinis’in, dün hayatını kaybettiği bildirildi.

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14/12/2022

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Enerji diplomasisinde önemli isimlerden Solon Kasinis hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ın enerji diplomasisindeki önemli isimlerden biri olan Solon Kasinis’in, dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Mısır ve İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesi için yapılan müzakerelere öncülük eden Kasinis’in, 2016-2019 yılları arasında DİSİ milletvekilliği yaptığını ve 29 Kasım 2019’da, sağlık sebeplerinden ötürü istifa ettiğini yazdı.

14/12/2022 11:03
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