Enerji için fazla tüketenlerin sağlığı bozulabilir: Karbonat çılgınlığı

Fenomenler TikTok videolarında karbonat aldıktan sonra spor yaparken yorulmadıklarını, çok daha enerjik olduklarını ve fazla ağırlık çalışabildiklerini öne sürüyor.

Ancak uzmanlar, karbonatın fazla tüketiminin de birtakım sağlık sorunlarına yol açacağını söylüyor.

Kalbe, mideye zarar

En tehlikelisi ise düzensiz kalp atışı gibi kalp sorunları riski yaratması. İngiliz beslenme uzmanı Oliver Whiteman da “Sürekli fazla karbonat tüketmek başta mide bulantısı ve ishal olmak üzere birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Profesyonel sporcu olmayanlara asla karbonat tavsiye etmem, çünkü herkesin vücudu farklı tepki gösteriyor” dedi.