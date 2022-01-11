Enerji tasarrufu sağlamak için neler yapılabilir?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neyre Tekbıyık Ersoy, günümüzde sürdürülen enerji-yoğun yaşam tarzı nedeniyle toplumsal enerji tüketiminin sürekli olarak arttığını, ancak tüketicilerin enerjiye devamlı erişim sağlayabilmesi için üretim ve tüketim arasındaki dengenin korunması gerektiğini belirtti.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında konuşan Ersoy, tüketimin artması ile üretimin de arttığını ve bunun da hem üretim hem de tüketim maliyetlerinin artmasına sebep olduğunu aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Ersoy, bu sebeple bireysel enerji tüketiminin mümkün olduğunca azaltılmasının önemine işaret ederek, “Bunun için en etkin yollarından birisi enerji tasarrufudur. Enerji tasarrufu sadece elektrik tüketiminde değil, ısıtma-soğutma ve ulaşım alanlarında da uygulanmalıdır” dedi.

Evlerdeki elektrik tüketimi incelendiği zaman buzdolabı ve klima gibi beyaz eşyaların ve aydınlatmanın tüketime büyük etkisi olduğunu söyleyen Ersoy, “Özellikle buzdolapları sürekli çalıştıkları için enerji tasarruflu sınıfını (A+ veya üzeri) tercih etmek önemlidir” şeklinde konuştu.

Ersoy, buzdolabı ve fırınların kapakları açıldığı zaman iç sıcaklıklarının değişmesi nedeniyle daha fazla enerji tüketildiğini anımsatarak, kapakların uzun süre açık tutulmaması ve çamaşır veya bulaşık makinesi kullanımı sırasında mümkün olduğunca düşük sıcaklıklar tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kurutma makinesi kullanılıyorsa filtrelerin sıklıkla temizlenmesi gerektiğini işaret eden Ersoy, içi liflerle dolan filtrelerin daha çok enerji tüketimine sebep olduğu hatırlatmasında bulundu.

Ersoy, klima alırken ısıtılacak/soğutulacak alanın büyüklüğünün göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Alan için yeterli kapasiteye sahip olmayan bir klima, konfor sıcaklığına ulaşabilmek için gereğinden fazla çalışacağından enerji tüketimi artacaktır” açıklamasında bulundu.

Isıtma kaynaklı enerji tüketiminin azaltılabilmesi için pencere ve kapıların yalıtımlarının da iyi olması gerektiğini aktaran Ersoy, tek camlı pencere yerine çift camlı pencerelerin tercih edilmesini önerdi.

Ersoy, ulaşımda enerji tasarrufu sağlayabilmek için, mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu saatlerde araç kullanımından kaçınılması gerektiğini, çünkü böylesi durumlarda yakıt tüketiminin arttığını söyleyerek, “Ayrıca, toplu taşıma olanaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması da ülke genelinde yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır” dedi.

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11/01/2022 11:11