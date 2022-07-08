"Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu

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08/07/2022

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"Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu

Bakanlar Kurulu’nca onaylanan ve Meclis’e sevk edilen “Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Tasarıyla, “KKTC’nin kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikalarının oluşturulmasında Bakanlar Kurulu’na ve bakanlığa danışmanlık yapmak, ülkenin enerji strateji planını hazırlamak ve enerji stratejileri planı kapsamında ülkede enerji sektöründeki yatırım ve projeler konusunda görüş vermek amacıyla Enerji Üst Kurulu oluşturmak, kurulun görev, yetki, atanma ve çalışma usullerini belirlemek” amaçlanıyor.

08/07/2022 18:24
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TAGS: "Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu
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