Enerjide arz çeşitliliği için yatırım ihtiyacı âcil!

Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'in haberine göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Bakanlar Kurulu kararıyla elektrik tarifesine yüzde 15 ile 32 oranında zam yaptı.

Kilovat başı 20 kuruşluk zam dikkat çekerken zam, en düşük yüzde 15 ve en yüksek de yüzde 32 oranında yansıdı.

Elektrikte son üç ayda böylece yüzde elliyi bulan zamma tepkiler büyürken “enerjide arz çeşitliliği” söylemi havada kalmaya devam ediyor.

Yaklaşık 415 Megavat üretimin olduğu elektrik kurumu KIB-TEK bünyesinde teknik olarak bunun 355-56’sı kadarı kullanılabilirken geçtiğimiz yaz aylarında bunun 340 megavatları bulduğu göz önüne alındığında üretim kapasitesinin arz çeşitliliği ile artırılması için yatırım ihtiyacı aciliyetini koruyor.