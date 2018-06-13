Enerjinin İpek Yolu devrede

AZERİ doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışı yapıldı. Türkiye’nin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlayacak projenin açılış töreni Eskişehir’de yapıldı. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada bölge ve ülkeler için tarihi bir adım attığını dile getirerek “Güney gaz koridorunun bel kemiği olan enerjinin ipek yolu olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nı açıyoruz. Planlanan tarihten önce hayata geçirilmesinde emeği olanları ayrıca kutluyorum. Projenin gerçekleşmesi her şeyden önce Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Üretici, transit ve tüketici ülkeler ile şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği sürecin hızlandırılmasına katkı sağladı. TANAP çok taraflı işbirliğinin de işaretidir. Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde ete kemiğe bürünmüştür” dedi.

DEV PROJELER YAPTIK

Hazar gazının ilk kez Avrupa’ya ulaşmış olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Şüphesiz Hazar havzasındaki enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması fikri yeni değil, daha önce bir dizi dev projeyi hayata geçirdik. Bakü Tiflis Ceyhan ham petrol boru hattının inşasıyla başladık bu daha sonraki çalışmaların da öncüsü oldu. Gürcistan ve Azerbaycanla stratejik yol arkadaşlığımız Bakü Tiflis Erzurum doğalgaz hattıyla devam etti. Enerjiyle de sınırlı kalmadı ulaştırma alnında stratejik önemi olan Bakü Tiflis Kars demiryolu açılışını da birlikte yaptık.

VANAYI BİRLİKTE AÇTILAR: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ilk gaz akışını başlatmak için vanayı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile birlikte çevirdi. Erdoğan, “Doğalgaz hattımızı açtık ve şu anda gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kaynak:Hürriuet/Gizem Karakış