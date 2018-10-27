Enes Batur, Tepki Çeken Videosunun Kamera Arkasını Yayınlayarak Ters Köşe Yaptı!

YouTube hesabından yayınladığı videolarla milyonlarca kişi tarafından takip edilen Enes Batur, amcasıyla çektiği kışkırtma videosunun iç yüzünü anlattı. Batur, "Bu videoyu kimin dost kimin düşman olduğunu anlamak için yaptım." dedi.

YouTube hesabından yayınladığı videolar ile milyonlarca kişi tarafından takip edilen Enes Batur, amcasına ağır hakaretler içeren ve büyük tepki teken videosunun iç yüzünü anlattı.

"AMACIMIZA ULAŞTIK"

Enes Batur YouTube hesabından tepki çeken videonun kamera arkasını yayınlayarak, "Bu videoyu amcamla birlikte kimin dost kimin düşman olduğunu anlamak için yaptık. Benden nefret edenleri bir bir ortaya çıktı ve beni linç etmeye kalktılar. Bu video ile amacımıza ulaştık." dedi.

"NEDEN KAFAMA SIKIYIM"

Medya kuruluşlarına da tepki gösteren Batur, "Lütfen bir videoya bakarak insanları yargılamayın. Bu güne kadar benim kimseye büyüklerime hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben neden bilerek kendi kafama sıkıyım. Beni eleştirenler umarım ders almıştır." dedi.