Enfield’in eski belediye başkanı Yasemin Brett ‘yılın annesi’ seçildi

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İngiltere’de 10 Mart tarihinde kutlanacak olan Anneler Günü vesilesiyle İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) tarafından Grand Palace’ta düzenlenen etkinliğe katıldı. TWPA tarafından ‘Yılın Annesi’ olarak ‘Yasemin Brett’ belirlendi.

KESKİN, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Filistin başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında hâlâ devam eden savaşların karanlık gölgesi altında karşıladığımızı, savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu belirterek bu kabul edilemez zulüm ve sürdürülemez durum karşısında tüm devletlerin ve uluslararası mekanizmaların daha fazla gecikmeksizin inisiyatif almasının elzem olduğuna vurgu yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutladığımız, aynı zamanda kadın hakları ve eşitlik mücadelesine olan bağlılığımızı yeniden vurguladığımız önemli bir gün olduğunu kaydeden Keskin, Kıbrıs Türk kadınının geçmişten günümüze, halkımızın toplumsal varoluş ve egemenlik mücadelesinde ve devletimizin gelişmesinde, erkeklerle omuz omuza her safhada görev aldığını ve kadınlarımızın mücadeleci ruhunun toplumumuzun gelişmesine önemli değer kattığını belirtti. Keskin ayrıca, İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun köklü kuruluşlarının başında gelen İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin, kadınlarımızın bir araya gelerek başarabileceklerini göstermesi açısından önemli ve takdir edilesi bir örnek olarak 53 yıldır başarıyla yoluna devam ettiğini belirterek önemli projeleri hayata geçirmek için büyük gayret ortaya koyan TWPA’nın gelmiş geçmiş tüm başkan ve üyelerini kutladı.

BÜYÜKELÇİ ÖDÜL VERDİ

Etkinlikte, TWPA tarafından ‘Yılın Annesi’ olarak belirlenen Enfield Belediyesi Eski Başkanlarından ve Meclis Üyelerinden Yasemin Brett’e ödülü KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Keskin tarafından verildi.