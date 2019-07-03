Enflasyon Rakamlarına Dolardan İlk Tepki

Dolar/TL, 3 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,63 civarında başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,61 civarına geriledi. Kur, şu dakikalarda 5,63 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,33 seviyesinde yer alıyor.

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,72'ye indi.

Uzmanlar, yurt içi piyasaların, gerek iç dinamikler gerekse de politik gelişmelerin desteğiyle küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirtti.

BORSA GÜNE YÜZDE 0,25 ARTIŞLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı.



Bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 100.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

S&P 500 ENDEKSİ SEANSI REKOR SEVİYEDE TAMAMLADI

Gelişmelerin piyasalarda bugün negatif yönde fiyatlamaların ağırlık kazanmasını beraberinde getirmesi beklenirken, dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Artan risk algısı ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 2'nin altına inmesinin ardından bugün de gerilemesini sürdürdü ve yüzde 1,948'e kadar geriledi.