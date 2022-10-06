Enflasyonla mücadeleye böyle çare buldular

Belarus hükümeti, ülkede yükselen fahiş fiyatları önlemek amacıyla yeni bir karar alındığını duyurdu. Buna göre ülke genelinde zam yapmak yasaklandı.

Basında yer alan habere göre; ülkede tüketici fiyatlarının hızla artması hükümeti önlem almaya itti.

Hükümet fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi için ülke genelinde zam yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, söz konusu kararın yüksek enflasyonla mücadele kapsamında alındığını bildirdi.

Lukashenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fiyatlar bir noktada aşırı yükseldi. Bugün hala fahiş seviyede ve yükselmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 17,9 olduğu ülkede, yıl sonu enflasyonun yüzde 19'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

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06/10/2022 21:01