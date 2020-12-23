Engel Atlama Yarışı ertelendi

KKTC Binicilik Federasyonu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 7. Ayak Engel Atlama Yarışı ve geçen sezon dereceye girenlerin ödül törenini erteleme kararı aldı.

Binicilik Federasyonu tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“26-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışmalar içinde bulunduğumuz bulaşıcı hastalığın yayılmasından dolayı ertelenmiştir.

Önce sağlık söz konusu olduğundan Yönetim Kurulu olarak bu kararı almış bulunmaktayız.

Ödül verilmesi ileriki günlerde açıklanacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Sağlıklı günlere”.

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23/12/2020 13:22