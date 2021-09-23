Engel atlama yarışı yapılıyor

KKTC Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 7. Engel atlama yarışması 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova'daki yerinde gerçekleşiyor.



İki gün boyunca sürecek yarışmaların yani sıra Asya Atlı Spor Kulübünde düzenlenen her engel atlama yarışmasında olduğu gibi çakırlı yiyecek-içecek ve satış standları da kurulacak.



9 Ekim Cumartesi yarışmalar 14.00'te başlayacak ve 70cm (x pole), 70cm ve 90cm kategorileri koşulacak.



10 Ekim Pazar günü ise 80cm, 100cm barajlı ve 120cm kategorileri koşulacak.



Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi ise etkinlik organizasyonuna katkı koyan isimler arasında.



Eylül ayı basında Asya Atlı Spor Kulübü tarafından organize edilen ve oldukça ses geriden 4. Asya Atlı Spor Country Kupası sonrasında 2021 yılı için kulüp tarafından ev sahipliği yapılacak 2. Engel atlama yarışması için yine yüksek katılım beklenmekte.

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23/09/2021 15:48