‘Engel Olma, Farkında Ol’ Semineri Gerçekleştirildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) perşembe günü "Engel Olma, Farkında Ol" başlıklı kurum içi eğitim semineri yapıldı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, seminer, kurumsal düzeyde farkındalık yaratmak ve toplumsal kapsayıcılığı güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay tarafından verilen eğitimde, erişilebilirlik ve kapsayıcılık kavramlarının önemi vurgulandı. Engelli bireylerle etkili iletişim kurma yöntemleri ele alınarak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel hususlar katılımcılarla paylaşıldı. Seminerde, ayrıca, işitme engelli/sağır toplumu ve kültürü tanıtılarak, Türk İşaret Dili'nin gramer yapısı ve temel işaretleri öğretildi.

Seminerin ardından ARUCAD Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker, Eğitmen Dr. Aslı Önay Akçay’a teşekkür belgesini takdim etti. Üniversitenin toplumsal duyarlılık projelerine verdiği önemi yineleyen Toker, erişilebilirlik ve kapsayıcılığı destekleyen benzer etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti.