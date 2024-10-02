Engele Can Suyu Derneği Kuruldu: Farklı Gelişen Bireyler için Yeni Bir Destek Noktası

Gaileniz gailemizdir sloganıyla yola çıkan bir grup eğitimci, 20 Mayıs 2024 tarihinde "Engele Can Suyu" Derneği'ni resmen kurdu. Dernek, farklı gelişen bireylerin hayata aktif katılımlarını sağlamayı ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini hedefliyor.

Dernek üyeleri, kısa süre önce Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, derneğin amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmede, farklı gelişen bireylerin eğitimine ve topluma kazandırılmasına yönelik yapılacak projeler üzerinde duruldu.

Dernek, yaz tatilinde yapılabilecek en faydalı katkıları tartışmak üzere bir araya geldi ve aktif kullanılabilir bir dernek binasının önemine karar verdi. Tadilatı tamamlanmak üzere olan bu yeni merkez, hem daha erişilebilir olacak hem de farklı gelişen bireyler için bir buluşma noktası sağlayacak.

Engele Can Suyu Derneği'nin I. Olağan Genel Kurul toplantısı, 5 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Dernek, farklı gelişen bireylere yönelik sosyal, kültürel ve iş hayatına katılımlarını artırmak için çeşitli atölye çalışmaları ve bilgilendirme seminerleri düzenlemeyi ve onların toplumsal aidiyet duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dernek Başkanı Aysun Ulutuğ, "Farklı gelişen bireylerimizi topluma kazandırırken, toplumu da onlara kazandırmayı kendimize görev bildik" dedi.