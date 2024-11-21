Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Yasa Tasarısı Resmi Gazete'de

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21/11/2024

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Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Yasa Tasarısı Resmi Gazete'de

 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Yasa Tasarısı, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunabilecek.

Tasarı, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hali hazırda hizmet veren ve hizmet verecek kurumlara ilişkin kuralları düzenleyerek, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen yükümlülükleri yerine getirmeyi ve engelli bireylere verilecek destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile topluma tam ve etkili katılımlarını ve dahil olmalarını sağlamayı hedefliyor.

21/11/2024 09:53
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TAGS: haber, kıbrıs
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