Engelli bireyler ile çalışan ve engelli hakları konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla “Engelli Bireylerin İstihdamı için Sivil Toplum Örgütleri Ağı” kurulumuna yönelik çalıştay yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre çalıştay, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" projesi kapsamında düzenlendi.

KTOÖD ev sahipliğinde bugün yapılan çalıştaya, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, MS Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Alzheimer Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği katıldı. Etkinlikte, Nazar Erişkin ve Faika Deniz Paşa da kolaylaştırıcı olarak görev aldılar.

Açıklamaya göre proje koordinatörü Çağlar Türk’ün proje hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, üç oturumdan oluştu. Çalıştayda katılımcılar engelli bireylerin istihdamı hedefiyle STÖ’lerin bu alanda yapacakları çalışmalarda ortaklaşmalarına imkan tanıyacak olan “Engelli Bireylerin İstihdamı için Sivil Toplum Örgütleri Ağı”nın amaç ve faaliyetlerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar yaptılar.

Açıklamada, çalıştayda üzerinde anlaşılan hususlar üzerinden hazırlanacak olan “uzlaşı metni”nin örgütlerce imzasının tamamlanmasıyla “Engelli Bireylerin İstihdamı için Sivil Toplum Örgütleri Ağı”nın kuruluşunun gelecek ay kamuoyuna duyurulmasının planlandığı kaydedildi.