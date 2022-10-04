Engelli kız çocuğuna tecavüz davasında şok gelişme; zanlı değişti!

16 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz eden kişinin S.D olduğu ortaya çıktı.

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04/10/2022

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Engelli kız çocuğuna tecavüz davasında şok gelişme; zanlı değişti!

16 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz eden kişinin S.D olduğu ortaya çıktı.

Polis mesele ile ilgili tutuklu olan A.D'nın olay saatlerinde Mağusa'da olduğunu belirledi ve A.D'yi serbest bıraktı.

Zihinsel engelli kız yeniden sorgulandı ve kendisine tecavüz eden kişinin S.D olduğunu söyledi.

Mahkemeye bulguları anlatmak üzere yemin altında şahadet veren polis çavuşu Arif Tolgan, zanlının suçunu itiraf ettiğini açıkladı ve soruşturma amaçlı mahkemeden süre talep etti. 

Yargıç Şevket Gazi polis çavuşunun yemin altında verdiği şehadetini ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

04/10/2022 16:41
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