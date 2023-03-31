Engelli pilot gökyüzüne tekerlekli sandalye çizdi

Engelli bir pilot, yakın zamanda Birleşik Krallık üzerinde yaptığı uçuşta gökyüzüne bir tekerlekli sandalye "çizdi".

Russ Pinder, iki kişilik ultralight (motoru çok hafif hava araçları için kullanılan terim -ed.n.) Aeroprakt A22LS Foxbat'le "uygun" bir görüntü oluşturmak üzere 27 Mart Pazartesi günü kalkış yaptı.

1 saat 41 dakika süren uçuş Buckinghamshire'da başladı ve uçak, Towcester, Northampton, Daventry ve Lutterworth üzerinden geçti.

Bu olağandışı rota, FlightRadar24'ün dikkatini çekti ve havacılık takip sitesi, bu rotanın görüntüsünü "Uçuşun niteliği hakkında herhangi bir bilgisi olan var mı?" sorusuyla birlikte tweetledi.

Kendisini "Twitter'daki Tekerlekli Sandalyeli Uçak Adamı" diye tanımlayan Pinder, "Bendim, tekerlekli sandalye kullanan bir pilotum. Arkasında gerçek bir hikaye yok, sadece resim çizmeyi denemek istedim ve bu uygun göründü" diye yanıt verdi.

Flightradar24 ise "Bizim için gayet mantıklı!" diye cevapladı.

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31/03/2023 23:07