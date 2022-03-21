Engelli Sivil Toplum Örgütlerinden Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Fidan Etkinliği...

Engelli Sivil Toplum Örgütleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Derinya’da fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

“Hayata +1 Değer Doğaya +1 Fidan” sloganıyla Dünya Toplumları Engelsiz Açık Hava Etkinlik Alanı’nda yer alan etkinliğe, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile Lefkoşa Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı.

Etkinlikte yaklaşık 40 fidan dikildi.

Engelli Sivil Toplum Örgütleri Organizatörü Ahmet Akdeniz etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 21 Mart’ın Down Sendromu Farkındalık Günü olduğuna dikkat çekmek ve Down Sendromlu bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığı belirtmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Akdeniz, eylül ayında engelli bireylerin uluslararası faaliyette bulunması için açık hava etkinlik alanı verildiğini belirterek, eylülde ifade ettikleri gibi bu alanda ilk etkinliği gerçekleştirerek bugün fidan diktiklerini söyledi.

Down sendromunun bir hastalık değil farklılık olduğunu vurgulayan Akdeniz, eşit eğitim fırsatı verildiği takdirde diğer bireylerden hiçbir farkları olmadığını ifade etti

Akdeniz, bugünkü etkinlikte barışın simgesi olan zeytin fidanı diktiklerini de söyledi.

Fidan dikme etkinliğinin ardından alanda piknik yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

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21/03/2022 13:10