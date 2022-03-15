Engelli Yoklama Bildirgeleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı
ENGELLİ YOKLAMA BİLDİRGELERİ İÇİN SON TESLİM TARİHİNİN 31 MART OLDUĞU DUYURULDU
15/03/2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım alan engellilerin, yoklama bildirgelerini en geç 31 Mart Perşembe gününe kadar Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırması gerektiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların, Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceği kaydedildi.
Yoklama bildirgelerini 31 Mart’a kadar ulaştırmayanlara verilen nakdi yardımın Nisan ayı itibariyle durdurulacağı uyarısında bulunuldu.