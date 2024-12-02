Engelliler Federasyonu, Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek
02/12/2024
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.
Başbakanlık da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle kamuda çalışan tüm engelli personelin yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, yazılı açıklamasında, etkinliklerin, yarın yapılacak basın açıklaması ile başlayacağını kaydetti.
Basın açıklaması, saat 09.45’te Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'na bağlı dernek başkanları ve temsilcilerinin katılımları ile Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlısoy Salonu’nda yapılacak.
Engellilerin genel beklentilerini içeren 13 maddelik paket ilgili mercilere iletilecek.
Bu çerçevede saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı'nda“Engelli Hakları Çalıştayı” yapılacak. Saat 14.30’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.
Saat 16.00’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’ı ziyaret edecek.
4 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adına Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş’ı da ziyaret edecek.