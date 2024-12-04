Engelliler Spor Federasyonu Dayanışma Gecesi düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, Merit Royal Diamond ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Halk Bankası sponsorluğunda düzenlenen Engelliler Spor Federasyonu Dayanışma Gecesi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Geceye başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 2015-2016 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olan Tümgeneral Erhan Uzun, Merit Hoteller Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Halk Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, TC Elçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, engelli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri ile federasyona katkıda bulunan 30 firmanın direktörleri ve temsilcileri yanında, birçok yardımsever vatandaş katıldı.

Gecede, Engelliler Spor Federasyonunun kuruluşundan günümüze kadar olan süreci anlatan bir video gösterimi sunuldu. Federasyonun kurucusu Mustafa Çelik’in konuşmaları katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Ayrıca, Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü, üç dans gösterisiyle harika bir performans sergiledi. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan, görme, işitme ve bedensel engelli bireylerin yer aldığı etkileyici bir video gösterimi, geceye renk kattı.

Gece boyunca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Merit Hoteller Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen ve Federasyon Başkanı Ahmet Akdeniz konuşmalar yaptı. Konuşmalarda, güvenilir, dürüst ve topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş sivil toplum örgütleri ile engellerin ortadan kaldırılabileceği vurgulandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, ülkemizin sevilen sanatçılarından Niyal Öztürk, güzel müzikleriyle katılımcıları eğlendirdi.

Etkinlik, hediye çekilişleriyle sona erdi.