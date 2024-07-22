Engellilerimiz liglere damga vurdu

KKTC’nin, Türkiye’de engelli camiasına katkısı devam ediyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Takımlarında manejer olarak yer alan Avrupa Tekerlekli Sandalye Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Orçun Kamalı, Türkiye Milli Takımlar mekanikeri Haluk Taşkınçay idare açısından yer alırken sporcularımız da hem milli takımlarda hem de kendi külüplerinde başarılı bir sezon geçirdiler.

KKTC’den çıkan ve başarılı spor yaşantısını sürdüren İbrahim Yavuz hem Fenerbahçe hem de Türkiye A Milli Takımında başarı ile görev almaya devam ediyor.

İbrahim YAVUZ, Fenerbahçe Göksel Çelik forması ile Süper Ligde şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Avrupa’nın tekerlekli sandalye basketbol alanında 2 numaralı kupası olan EuroCup-1’de de kupa sevinci yaşayarak 2023-2024 sezonunu çifte kupa ile kapadı.

Diğer bir sporcumuz u Ayhan Onur EROĞLU ,Türkiye Genç Milli Takımı ile 23 Yaş ve altı(U-23) Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda 3.olarak bronz madalya kazandı.Bu başarı ile Gençler Dünya Şampiyonası’na da katılım hakkı kazandıran takımın önemli bir parçası olarak göze çarptı.

Süper Lig B Grubunda mücadele eden KKTC Vakıflar İdaresi takımının kaptanı Murat EKŞİ,takımının ligde kalmasında attığı sayılarla önemli katkıda bulundu.TSK maçında rakip potaya tam 50 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

KKTC Vakıflar İdaresi Tekerlekli Sandalye Basketbol oyuncusu Vedat KÜÇÜKYILMAZ,Türkiye Genç Milli Takımı ile 23 Yaş ve altı(U-23) Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda 3.olarak bronz madalya kazandı.Dünya Gençler Şampiyonası’nda da ter dökmeye hazırlanıyor.

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