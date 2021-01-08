Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Asbaşkan Ahmet Akdeniz’i kabul etti. Kabulde, engellilerin istihdam sorunları görüşüldü.

KİBRİT: “660 ENGELLİ İSTİHDAM BEKLİYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde mesleki eğitim ve engellilerin istihdam sorunlarının çözülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’dan destek isteyen Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, derneğe üye 660 engellinin istihdam edilmeyi beklediğini ancak 2006 yılından beridir yasa olmasına rağmen kamuya engelli istihdamının yapılmadığını belirtti.

Özel sektörde engelli istihdamı yaratmak için de teşvik edici yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kibrit, bu teşviklerden özel sektörün yeterince farkında olmadığını söyleyerek, talep noktasında geri durulmasının da ciddi bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Mesleki eğitim konusunu Milli Eğitim Bakanlığı ile ele aldıklarını anlatan Kibrit, alternatif istihdam olanakları yaratmayı ve engelli bireylere gerekli donanımı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kibrit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’dan hangi sektörlerde eleman ihtiyacı olduğunun belirlenmesi hususunda destek ve iş birliği talep etti.

AKDENİZ: “DONANIMLI ENGELLİ BİREYLER VAR”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Asbaşkanı Ahmet Akdeniz ise, ülkede nitelikli ve donanımlı engelli bireylerin olduğuna dikkat çekti.

ÇAĞMAN: “ELİMİZDEN GELEN TÜM KATKIYI KOYACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin taleplerinin son derece makul ve sağlıklı olduğunu belirterek, bunları hayata geçirmenin görevleri olduğunu kaydetti. “Amaç engelli bireyleri sosyal yaşama dâhil etmek” diyen Bakan Çağman, görevde oldukları süre boyunca ellerinden gelen tüm katkıyı koyacaklarını söyledi.

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08/01/2021 16:50