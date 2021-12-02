Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu koristlerinin, Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda seslendirdikleri, Murat Kemal Kocaballı tarafından yazılıp, Korhan Doğan tarafından bestelenen “Engelsiz Bir Dünya” şarkısı hayat buldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunu üstlendiği, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu koristlerinin, Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda seslendirdikleri, Murat Kemal Kocaballı tarafından yazılıp, Korhan Doğan tarafından bestelenen “Engelsiz Bir Dünya” şarkısı hayat buldu.

Kayıt işlemleri On Air Recording İnanç Eyüboğlu stüdyolarında yapılan bestenin lansmanı 4 Aralık Cumartesi günü, saat 11.00’da Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda gerçekleşti.

Dünya Engelliler Günü’nde hayata geçirilen proje hakkında görüşlerini bildiren Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Özel Eğitim Uzmanı Emirali Evcimen, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ve Koro Şefi ve Proje Danışmanı Erkan Dağlı açıklamalarda bulundu.

BENTER: “İÇİNDE ÇOCUKLARIN OLDUĞU BÖYLESİ GÜZEL PROJELERİ HER DAİM DESTEKLEYECEĞİMİZİ DE BELİRTMEK İSTERİM”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak toplumun her kesimine pek çok kez ulaşarak verilen toplumsal hizmetlerin de en özelinin, çocuklar için gerçekleştirilenler olduğunu ifade eden Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Proje sahibi koro Şefi Sayın Erkan Dağlı'nın danışmanlığında yürütülen ve hayat bulan “Engelsiz Bir Dünya” şarkısını; besteleyen Korhan Doğan kardeşime, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’ne, Ada Işığı Çocuk Korosu koristlerine, Gazimağusa Özel Eğitim öğrencilerimize, Gazimağusa İyilik Gönüllülerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İçinde çocukların olduğu böylesi güzel projeleri her daim destekleyeceğimizi de belirtmek isterim.” dedi.

TANPINAR: “ONLARI DAHA İYİ ANLAYABİLMEK, ANLATABİLMEK İÇİN YAPILAN BÖYLESİ DEĞERLİ BİR PROJEDE TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM SPONSORU OLMAK BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ”

Özel gereksinimli bireylerin, toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin çalışmaların önemine dikkat çeken Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Özel gereksinimli bireylerin sorunları ile ilgili konularda farkındalık yaratmak ve onları daha iyi anlayabilmek, anlatabilmek için yapılan böylesi değerli bir projede teknoloji ve iletişim sponsoru olmak bizler için gurur verici.” dedi.

“Engelsiz Bir Dünya” isimli Korhan Doğan bestesi’nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Telsim müşterilerine farkındalık yaratmak için Arayana Dinlet Servisi’nden kullanma seçeneği sunulduğunu belirten Tanpınar, bu değerli eserin oluşumuna katkı sağlayan Vakıflar İdaresi’ni, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu koristlerini tebrik ederim.” dedi.

EVCİMEN: “ENGELSİZ BİR DÜNYA VAR MI?”

Bir bütünü, ancak birbirinden farklı birçok parçanın oluşturabildiğini ifade eden Özel Eğitim Uzmanı Emirali Evcimen, “Bizler normal gelişim gösteren kişilerden farklı görünsek de, aslında hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Bizler de aynı güneş ile uyanır, aynı yıldızlara bakarak hayaller kurarız. Bizler de feslikanın kokusuyla rahatlar, yüzümüze vuran meltem ile huzur buluruz. Küçük şeylerle bizler de mutlu olur, üzüntümüzde de göz yaşı dökeriz. Yani anlatmak istediğimiz aslında yok bir farkımız. Bizler de sizinle birlikte, sizin içinizde, buradayız.” dedi.

Evcimen, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Telsim ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ve Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu tarafından, özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocuklarımız ile birlikte hazırlanan klibimizi sizlerlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.” dedi.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu: “Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği bünyesinde bulunan Otello Çoksesli Korosu ve Ada Işığı Çocuk Korosu; sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle, şarkıları aracılığıyla, farkındalığı, toplumla paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile koro şefimiz Sayın Erkan Dağlı'nın hazırladığı bu proje; “Engelsiz Bir Dünya Hayali” ile özel eğitim öğrencilerimizle, Ada Işığı Çocuk Korosu öğrencilerilerimizi bir araya getirerek, birlikte kaynaşmanın, engelleri sevgiyle ve destekle aşmanın mesajını şarkılarımızla, rengarenk bir örnek olarak yayacaktır. Destekleyen, projemizde emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyorum. Engelleri aşmak dileğiyle.”

Koro Şefi ve Proje Danışmanı Erkan Dağlı: “Kurulduğu günden itibaren; şefliğini üstlendiğim Ada Işığı Çocuk Korosu'na, çok sayıda sosyal sorumluluk projesi kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni projemiz ise, projenin ötesinde, farkındalığı temsil eden, yalnızca Dünya Engelliler Günü’nde değil, her anımızda Engelsiz bir Dünya için, şarkılarımızla, genelde Dünyamızı özelde ülkemizi yeniden şekillendirip, el ele olmayı müjdeliyor. Bu bağlamda şarkımızın bestecisi dostum Korhan Doğan'a çok teşekkür ediyorum. “Engelsiz Bir Dünya” şarkısı koristlerimle ve özel eğitim öğrencilerimizle anlamlı olacak. Öğretmen olmamın yanında koro şefliği ile de şarkılar yolu ile topluma, özellikle çocuklara ulaşmak çok ayrı bir mutluluk. "Engelsiz Bir Dünya" umudumuzla, şarkılarımız hep farkındalıkla yaşasın.”

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02/12/2021 21:38