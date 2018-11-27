Engelsiz Kalpler sergisi pazartesi açılacak

Sanatçılar Nurgül Takan Köse ve Cengiz Köse’nin Engelsiz Kalpler isimli fotoğraf sergisi 3 Aralık Pazartesi, saat 18.00’de Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.

Elde edilecek tüm gelirin Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacağı sergi, 15 gün açık olacak. Sergi hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu 10.00-15.00 saatleri arasında gezilebilecek.



