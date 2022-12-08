Engelsiz yaşam evi, bu memleketin ayıbıdır

KENDİ ENGELLİSİNE DAHİ SAHİP ÇIKMAYAN SİYASİ BİR YAPI. 5 UBP’Lİ 4 CTP’Lİ BAŞBAKAN GÖRMÜŞ, 10 BAKAN ESKİTMİŞ BİR PROJE, HALEN TAMAMLANAMADI. YANDAŞA KIYAK ÇEKMEKTEN, MUHTACA SIRA GELMEDİ BİR TÜRLÜ

ENGELSİZ YAŞAM EVİ, BU MEMLEKETİN AYIBIDIR. ŞİMDİ HEP BERABER DÜŞÜNELİM: ENGELLİSİNE BUNU YAPAN VİCDANLAR, ÜLKESİNE NELER YAPMAZ? AKŞAMA KADAR ANLATIP DURUN ARTIK, ENGELLİ VATANDAŞLARI NE ÇOK SEVDİĞİNİZİ

Engelsiz Yaşam Evi. Adını ezberleyeniniz var, dönüp o tarafa bakmayanınız. Engelsiz Yaşam Evi nedir bilir misiniz? Engelli bireyler için bir kurtuluş projesi. Tam da, “ailesi tarafından bakımı yapılamayan” cümlesi ile başlayan bir kurtuluş reçetesi aslında

Bir çok engelli birey, kendi işini kendi görebiliyor. Ya da küçük bir yardımla, kimseye muhtaç olmadan ayakta durabiliyor. Ancak, tamamen ailesinin yardımı ile ihtiyaçlarını giderenler de var, zihinsel engeli nedeniyle yemeği dahi ağzına verilmesi gereken de…

İşte böyle ortaya çıktı Engelsiz Yaşam Evi. Büyük oranda da tamamlandı, öyle görünüyor değil mi? Engelli bireylere sıcak bir yuva, iş bulmalarını sağlayacak ilerici bir düşünce, ailelerini de rahatlatacak çağdaş bir adımdı aslına; ATILAMADI

Ne acı değil mi? Bir ülke düşünün ki, engelli vatandaşları da umurunda değil. Bir devlet düşünün ki, yaklaşık 16 yıldır kamuya tek bir engelli istihdamı yapmadı. Yandaşlarına “kıyak çekmeden” engellİsini unutan bir siyasi anlayış

Daha acısı nedir bilir misiniz? Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği diye, bir gönüllüler ordusu da var. Elini cebine atan, projenin önemli bir bölümünü devletin hantallığı nedeni ile kendi şirketlerine ödeten, o kadar gönüllü yani… Engelli dostu gönüllülerin de canını yakan bir devlet…

Konu şu ki, Engelsiz Yaşam Evi Projesi bir türlü tamamlanamıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki proje, Ta Şerife Ünverdi bakan iken gündeme geliyor. Girne’de bir alan için çizilen proje önce Lefkoşa- Demirhan arasına alınıyor, sonra da unutuluyor

Bina, tamamlandı aslında. 6 milyon TL’ye tamamlanacak binanın yapımı Türkiye Büyükelçiliği ve devlet, donanım ve mefruşatı ise gönüllülere ait… İşin bir de yetişmiş personel tarafı var tabii; siyaset burada kavgaya tutuşmuş durumda. Zira dert, rant

“Dert rant” diyorum, çünkü, halen daha Özel eğitim Merkez ve Yaşam Evleri Yasası geçmedi. Engelsiz Yaşam Evi’nde çalışanların “performansı dayalı” olarak çalışması arzu ediliyor. Kamu neyi tartışıyor biliyor musunuz?

“Orada çalışacak olanlar sözleşmeli değil, kamudan istihdam olmalı”… İşte bu kadar basit. Engelsiz Yaşam Evi’nde dahi, siyasi rant, istihdam beklentisi olan siyasiler, ya da bürokratlar halen bu kamu sistemi içerisinde varlar, nefes alıp veriyorlar

Diyelim ki, bir personel engelli bireylere kötü davrandı, işini savsakladı, gelmedi, usandı… Ne olacak? Diğer kamu kurumlarında olan ne varsa, burada da olacak… parti örgütleri devreye girecek, daha rahat edeceği bir yere nakil olacak

“Danışmanların kesinlikle performansa dayalı bir kadro olması gerektiği ve kesinlikle sözleşmeli çalışması gerektiği” konusu hayati ama siyaset halen daha kendi kavgasını veriyor. Yazık gerçekten…

Ve, ilgili derneğin sözlerine dikkat, belki yetkiyi elinde bulunduranların birazcık vicdanı sızlar: Sayın yetkililer lütfen. Her ne ümidiniz ve amacınız varsa, lütfen Yaşam Evi üzerinden yapayın. Orası sizin için yapılmadı, engelli kişiler ve ailelerinin huzuru için yapılmıştır

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08/12/2022 08:23