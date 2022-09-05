Engin Baltacı: Bizim oyuncumuza kimsenin el-dil uzatmasına izin vermeyiz

Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maç sonunda sahaya giren taraftarın Beşiktaşlı futbolcuya tekme atmasına ilişkin Baltacı, şunları söyledi:

"Josef de Souza'nın arkadaşını korumak için saldırganı tutmasından dolayı gördüğü kırmızı kartı kabul edemiyoruz. Bizim nedense Ankaragücü ile olan maçlarımız Ankaragücü taraftarı açısından garip bir gerilimle oynanıyor. Biz buraya iyi duygularla geldik. Çok da iyi karşılandık, Ankaragücü yönetimince çok da iyi ağırlandık. Biz de onları o şekilde karşılayacağız ancak şimdi anlıyoruz ki Ankara Valiliği, Beşiktaş seyircisini stada almamakta son derece haklıymış. Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Bizim genç oyuncumuzun bir kusuru ve hatalı davranışı varsa, o bize iletilirse biz onun gereğini yaparız. Kimsenin ondan endişesi olmasın. Ancak bizim oyuncumuza da kimsenin el-dil uzatmasına izin vermeyiz. Bugüne kadar vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Lütfen sahalarımızda şiddetin terörize bir hale gelmesine izin vermeyelim."

"Ankaragücü seyircisinden kaynaklanan bu gerginliği kabul etmiyoruz"

Engin Baltacı, Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kartın iptali gerektiğini Beşiktaş adına söylemek istiyorum. Bunda da ısrarcı olacağız. Hakeme de saldırabilirdi saldırgan. Josef, hakemi korumak için tutup saldırganı kenara koysaydı kime kırmızı kart gösterecekti? Böyle saçma bir karar olur mu? Ankaragücü seyircisinden kaynaklanan bu gerginliği kabul etmiyoruz. Az önce Ankaragücü Başkanı'na arz ettim, 'Ne yapabilirseniz Ankaragücü seyircisinin Beşiktaş'a olan tepkisini ortadan kaldırmak için yapın.' dedim. Bizim kimseye böyle bir tepkimiz yok. 45 dakika neredeyse küfür edildi. Oyun içinde kenar yönetimlerinin oyuna dahil olduğunu gördük. Bize göre çok üzücü bir akşam. Avrupa'dan çaba gösteriyor arkadaşlarım, para harcıyoruz kulüp olarak futbolcu getiriyoruz. Allah aşkına bu yıldız futbolcuları böyle bir ortamda yaşatırsak onları Türkiye'ye getirmemiz ve tutabilmemiz mümkün olur mu? Lütfen bunun takdirini futbol kamuoyu yapsın."

"Maçtan sonra olanlar gerçekten kabul edilecek şeyler değil"

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçtan sonra yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, bir taraftarın maçın ardından sahaya girerek kendilerine saldırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Maçı geçtim, iyi oynarsın ya da kötü oynarsın. Bugün 3 puanla ayrıldık, bizim için çok önemliydi. Maçtan sonra olanlar gerçekten kabul edilecek şeyler değil. O kadar polis mensubu, güvenliğin olduğu yerde taraftar nasıl bizim yakınımıza gelebiliyor? Allaha şükür ciddi bir durumum yok. Pozisyonu sonradan izledik. Şans eseri yan tarafa bir adım atıyorum. Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek, futbol hayatı bitecek. Bu kadar kolay olmamalı. Biz ne kadar emek veriyoruz. Ailelerimizi görmüyoruz, emek veriyoruz buralara gelebilmek için. Kendini bilmeyen bir insan geliyor bize öyle muamele yapıyor."

Cenk Tosun, Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesine de değinerek, "Josef'in kırmızı kartı gerçekten hiç anlamadığım bir şey. İnsanlar gelecek, bize vurup tekme atacaklar ben de izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler? Orada Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi. Gelsinler bizim kafamıza, ağzımıza vursunlar biz de öyle duralım. Koruyunca da kırmızı kart yiyoruz. Kendini bilmez birisi yüzünden en iyi adamlarımızdan biri, belki iki, belki de üç hafta oynayamayacak." dedi.

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05/09/2022 08:51