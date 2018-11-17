Engin Günaydın: “Ben sokakta konuşmam”

Engin Günaydın, önceki akşam otomobiline yürürken Cihangir’de görüntülendi. Engin Günaydın ve kız arkadaşı, kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessizliğini korudu. Milliyet’in haberine göre, gazetecilerin ısrarı üzerine Günaydın: “Ben sokakta konuşmam. Siz benim sokakta röportaj yaptığımı, konuştuğumu gördünüz mü?” ifadelerini kullandı.