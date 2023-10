Engin Yüksel iki yaşındaki oğlunu kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel’in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti.

Engin Yüksel Instagram hesabından yayımladığı mesajda, “1 Ekim 2020… Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih… 1 Ekim 2023… 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün… Canım oğlum yaşamak ne zormuş be, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. ‘Ne dündü be, ne gündü’ dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin… Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik… Seni, beni, bizi var eden benden, bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu ben de senin huzurunda uyuyacağım oğlum” ifadelerini kullandı.

1 Ekim 2020’de ikiz bebek müjdesi alan Engin Yüksel ve Selma Yüksel, doğumdan kısa bir süre sonra oğullarının epilepsi hastası olduğunu öğrenmişti.

Engin Yüksel, tedavi gören Çınar Aziz’in sağlık durumunu sık sık Instagram’da paylaşıyordu. Sanatçı, en son “Sağlam tut elimizden oğlum, şu payımıza düşen dünya maceramızda elimizden gelenin en iyisini yaşayalım… İnan bana kanına ve şanına yakışan bu. Şu dünya da herkes epilepsi ama seninki en dirençlisi. Ve söz oğlum bu savaşı direne direne kazanacağız" paylaşımını yapmıştı.

04/10/2023 19:32