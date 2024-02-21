Engomi bölgesinde bir binada dün akşam şiddetli bir patlama meydana geldi

Lefkoşa Rum kesimi sınırları içinde bulunan Engomi’de üç katlı bir binada dün akşam meydana gelen şiddetli patlama sonucunda binanın giriş katında bulunan dairenin yerle bir olduğu ve iki kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtfaiyenin, patlamanın ilk bakışta gaz kaçağından olduğunu açıkladığını, ancak polisin daha sonra yaptığı açıklamada patlamanın nedenlerinin tam olarak araştırılması için bir soruşturma ekibi kurulduğunu açıkladığını yazan Filelefteros, şiddetli patlama sonucunda bölgede panik yaşandığını kaydetti.

Gazete, patlama sonucunda komşu binalarda da maddi zarar meydana geldiğini ekledi.

POLİSİYE HABERLER...

-Spor salonunu kundaklamaya çalıştı

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise 50 yaşındaki bir kişinin sebep olduğu ve geçen pazartesi sabahı Larnaka ile Aradip’te iki ayrı spor salonunda yaşanan olayların insanlar arasında panik ve kargaşaya neden olduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu kişinin içinde insanların olduğu sırada spor salonunu ateşe vermeye çalıştığını; ikinci olayda ise yine aynı kişinin spor salonunda yangın çıkarmaya çalıştığını, aletlere zarar verdiğini, aynı zamanda sporcu bir kadına vurarak kadına fiziksel anlamda zarar verdiğini kaydetti.

Gazeteye göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, iki spor salonunda meydana gelen olayları teyit ederken, söz konusu şahsın tespit edildiğini ve hakkında zorunlu psikiyatrik muayene emri çıkarıldığını belirtti.

Şahsın Athalassa hastanesine sevk edildiğini ve derhal zorunlu tedavi görmesi kararı alındığını yazan gazete, şahıs aleyhinde çıkarılan tutuklama emirlerinin ise tedavisinin ardından değerlendirileceğini ekledi.

-Bıçaklı soygun

Haravgi gazetesi ise haberinde, Limasol’da geçen pazartesi gece yarısı meydana gelen bir olayda, 19 yaşındaki bir gencin sahildeki caddede yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir çifti bıçak tehdidiyle soymaya çalıştığını yazdı.

Gencin önce çiftle konuşmaya çalıştığını, ardından da onlara saldırarak bıçak tehdidiyle kadından çantayı alıp kaçtığını kaydeden gazete, gencin daha sonra polis tarafından çaldığı çantayla birlikte bir apartmanın bodrumundaki park yerinde saklanmış halde bulunduğunu bildirdi.

Gazete gencin, Limasol Kaza Mahkemesi'ne sevk edildiğini ve göz altına alındığını ekledi.

fotoğraf: cyprusmail