Engomi'ye devasa hastane yapılacak

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05/06/2021

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Engomi'ye devasa hastane yapılacak

Engomi’deki Cikko Manastırı’na ait 28 dönümlük (37 bin 464 metrekare) araziye, hissedarları Rumlar ve yabancıların olacağı devasa bir hastane inşa edilmesi planlanıyor.

Fileleftheros’un “Cikko Manastırı Arazisine Devasa Hastane Planlanıyor” başlıklı haberine göre, Rum doktorlar dışında yabancı hissedarları da olacak hastanenin, İsrail’den veya diğer bölge ülkelerinden hasta kabul etmeyi hedefliyor.

Cikko Manastırına ait arazinin satılmayacağı, uzun süreli kullanım usulüyle verileceği kaydedilen haberde “Lefkoşa Yerel Planı’na” göre hastanenin 8 katlı olabileceği ve aynı alana oteller, ticarethane ve ofisler de inşa edilebileceğine işaret ediliyor.

05/06/2021 14:12
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