Enis Arıkan ikinci kez koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren oyuncu Enis Arıkan, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi.

Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan 38 yaşındaki Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

AĞRI VE ATEŞİ VAR

Ardından yayınladığı videoda kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran oyuncu; bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini ve ateşinin olduğunu söyledi.

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26/12/2021 10:59