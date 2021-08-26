Enis Arıkan koronavirüse yakalandı

Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalanmasının ardından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıktı. 'Camdaki Kız' dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Arıkan, yeni başlayan çekimlere ara vermek zorunda kaldı.

Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi.

Güzel oyuncunun ardından; Mola'nın en yakın arkadaşı ve meslektaşı Enis Arıkan'dan da kötü haber geldi.

KORONA OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde oynayan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi.

SETE ARA VERDİ

Enis Arıkan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci sezon çekimleri başlayan 'Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda; şu ifadeleri kullandı:"Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum."

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26/08/2021 16:01