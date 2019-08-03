Enis Arıkan’ın annesi kaza yaptı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair esprili paylaşımlar yapan Enis Arıkan, bu defa annesinin yaşadığı maddi hasarlı bir trafik kazası üzerine bir paylaşımda bulundu. Birce Akalay ile sunuculuğuna başladığı yarışma programının final yapması sonrasında biraz tatil yapacak olan Arıkan pek de büyük bir hasar yaratmayan kazayla ilgili olarak yaptığı paylaşıma; “Hayırlı olsun anne, vura vura öğreneceksin” notunu düştü.