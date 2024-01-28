Enis fırtına gibi başladı

Triatlon Federasyonu 2024 sezonu ilk yarışını Lefkoşa’da gerçekleştirdi.

Dereboyu Sprit Duatlonu yarışında 40 bireysel, 8 takım kaydı olmak üzere 60’a yakın sporcu Lefkoşa sokaklarında önce koştu, sonra bisiklet sürdü ve tekrar koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.

5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre koşu parkurlarından oluşan Dereboyu Sprint Duatlonu yarışının en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı oldu. İkinciliği yine Ares’ten Hüseyin Arhan elde ederken, üçüncü de Ares sporcusu Erim Debreli oldu.

Kadınların en hızlı sporcusu ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden Mine Devrim oldu. Kadınlarda ikinci ve üçüncülüğü yine Ares Spor Kulübü sporcuları elde etti. İkinci Melda Ünal, üçüncü de Nuran Öze geldi.

Yarış sonrası gerçekleşen törende sporculara ödüllerini KTSYD Başkanı Necati Özsoy, federasyon organizasyon komitesi başkanı Sertaç Bozatlı ve kulüp idarecileri verdi.

Yarışta alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR GENEL KLASMAN SIRA SPORCU KULÜBÜ YAŞ GRUBU ZAMAN 1 Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü 20-29 1:10:37.7 2 Melda Ünal Ares Spor Kulübü 30-39 1:12:00.5 3 Nuran Öze Ares Spor Kulübü 40-49 1:18:41.7 ERKEKLER GENEL KLASMAN SIRA SPORCU KULÜBÜ YAŞ GRUBU ZAMAN 1 Enis Alcici Ares Spor Kulübü 20-29 1:03:05.4 2 Hüseyin Arhan Ares Spor Kulübü 40-49 1:04:55.1 3 Erim Debreli Ares Spor Kulübü 30-39 1:04:59.8 4 Kemal Elektrikçi Ares Spor Kulübü 30-39 1:05:08.0 5 Ahmet Erden Ares Spor Kulübü 14-19 1:05:13.7 6 Ayer Alcıcı Ares Spor Kulübü 14-19 1:05:21.1 7 Kemal Artemel Ares Spor Kulübü 30-39 1:06:21.4 8 Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü 50-59 1:06:29.9 9 Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü 20-29 1:08:37.3 10 Ahmet Arnavut Ares Spor Kulübü 30-39 1:08:40.3 11 Çağan Kutgüner Ares Spor Kulübü 30-39 1:08:40.6 12 John Scott Ferdi 60+ 1:09:03.9 13 Selçuk Yalovalı Ferdi 40-49 1:09:17.3 14 Bora Ernaz Ferdi 40-49 1:09:40.0 15 Özgü Özyiğit Tüfekçi Spor Kulübü 40-49 1:10:28.3 16 Kemal Ekdal Ferdi 40-49 1:10:57.4 17 Batu Ali Veçhioğlu Ferdi 40-49 1:12:16.6 18 Mehmet Korkut Aspava Spor Kulübü 20-29 1:12:28.2 19 Ali Dukyanci Tüfekçi Spor Kulübü 30-39 1:13:20.7 20 Ahmet Ersoy Ferdi 40-49 1:13:32.6 21 Serhan Ozyolac Ferdi 50-59 1:16:17.1 22 Kemal Taşçı Ares Spor Kulübü 40-49 1:16:41.7 23 Ömer Diker Ferdi 40-49 1:17:28.6 24 Mustafa Çağlar Ferdi 30-39 1:18:12.9 25 Ali Şekerci Tüfekçi Spor Kulübü 50-59 1:18:15.7 26 Gorkem Bulunc Ares Spor Kulübü 40-49 1:18:34.4 27 Tolgu Özyolaç Ares Spor Kulübü 14-19 1:19:09.7 28 Tansel Koç Ferdi 20-29 1:19:12.1 29 Emin Insel Zeytinoğlu Ferdi 40-49 1:19:34.3 30 Erda Şerebet Tüfekçi Spor Kulübü 40-49 1:20:27.3 31 Cemal Abohorlu Aspava Spor Kulübü 60+ 1:20:47.8 32 Aidar Abrayev Ferdi 40-49 1:21:09.3 33 Mehmet Beyaz Ferdi 50-59 1:23:21.0 34 Mehmet Gürçimen Ferdi 60+ 1:27:27.5 35 Ali Uyguroglu Ferdi 40-49 1:31:25.4 36 Mehmet Erden Ares Spor Kulübü 14-19 1:34:22.7 37 Mustafa Korkut Aspava Spor Kulübü 50-59 1:34:58.9 TAKIM KATEGORİSİ SONUÇLARI SIRA İSİMLER ZAMAN 1 Yusuf - Şevket 56:09.0 2 Ömer-Kemal 57:46.5 3 SALİH KOPCA - HÜSEYİN ONGÜN 57:51.7 4 Enes Tekkanat / Ufuk Avunç 1:00:01.7 5 Buğra-Osman 1:00:17.8 6 Mehmet-Şafak 1:03:49.2 7 Raif Hızal -Ömer Karadağlı 1:15:47.0 8 Ali-Talya 1:33:14.1