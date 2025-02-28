ENKA Sanat, Hasan Minalay'ı ENKA Sahne programına davet etti

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28/02/2025

ENKA Sanat, Hasan Minalay'ı ENKA Sahne programına davet etti

 

Kuzey Kıbrıs'ın genç piyanisti Hasan Minalay, ENKA Sanat'ın düzenlediği ENKA Sahne programında sahne alacak. Minalay, öğrencisi olduğu başarılı piyanist Yuliya Yılmaz'ın yetiştirdiği bir isim olarak dikkat çekiyor. ENKA Sahne projesi, klasik müzik alanında gelecek vaat eden genç yetenekleri desteklemeyi amaçlıyor ve bu yıl 5. yılını kutluyor. Projenin sanat yönetmenliğini üstlenen keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın tarafından yönetilen etkinlik, 16 Mart Pazar günü ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek gala konseriyle başlayacak. Konser kaydı ise 22 Nisan Salı günü itibarıyla ENKA Sanat'ın YouTube kanalında izlenebilecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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