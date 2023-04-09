Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımına transfer olacağı iddiaları gündemden düşmüyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Brezilyalı yayın organı Ge.Globo'da çalışan ve uzun yıllardır İnternacional'i takip eden Bruno Ravazzolli, Valencia'nın bu takıma transfer olacağı iddialarını yorumladı. İşte Ravazzolli'nin açıklamaları...

LUİS SUAREZ'E KARŞI GÜÇLÜ RAKİP OLUR"Internacional'ın hücumda kaliteli bir sıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andaki golcüsü, Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano... Enner Valencia çok hareketli, çabuk, hızlı bir forvet. Brezilya kulübünün tarzına çok uyuyor."

"Taraftarlara cevap verebilmek için kulübün güçlü bir takviyeye ihtiyacı var. Internacional'ın en büyük rakibi Gremio'nun santrforu Luis Suarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'e karşı güçlü bir rakip olacaktır.

"HAZİRAN AYI BEKLENİYOR"Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor."

"Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için iletilen bir anlaşma olduğunu öğrendik. Yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar. Oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro verilecek."

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'nın yönetim ile yeni imza için görüşmeleri sürüyor. Bu sene kariyerinin en başarılı performansına imza atan Ekvadorlu yıldız, her fırsatta kalmak istediğini söylese de ismi Brezilya'da gündemden düşmüyor.

13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR"Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek."

Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret."

CAMPANHARO ONU İSTİYOR"İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi:

"Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet. Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."

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09/04/2023 12:32