Enver Bahçeciler cezaevine gönderildi

Zanlı Enver Bahçeciler ileride yargılanacağı davasında hazır olmasının sağlanması için 1 ay süreyle cezaevine gönderildi.

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20/12/2021

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Enver Bahçeciler cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 5 yıl önce milyonlarca liralık zararın meydana geldiği üç işyerinin eş zamanlı kundaklanması olayının ‘azmettiricisi olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz gün ülkeye geldikten sonra tutuklanan Enver Bahçeciler hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı Enver Bahçeciler bugün teminat duruşmasına çıkarıldı ve ileride yargılanacağı davasında hazır olmasının sağlanması için hükümsüz tutuklu olarak 1 ay süreyle cezaevine gönderildi.

20/12/2021 11:42
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TAGS: Enver Bahçeciler, cezaevi, teminat duruşması
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