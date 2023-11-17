Enver Bahçeciler serbest bırakıldı

Lefkoşa’da 2016 yılında 3 ayrı iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler hakkindaki karar açıklandı.

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17/11/2023

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Enver Bahçeciler serbest bırakıldı


Enver Bahçeciler'in alt mahkemede aleyhine getirilen davalar bugün takipsizlik dosyalanarak geri çekildi. Davaların geri çekilmesinin ardından Enver Bahçeciler serbest bırakıldı.

Sanık Bahçeçiler hakkındaki Opel Plaza, Özmerhan Ltd.’in kundaklanmasıyla ilgili alt mahkemede görülen davalar yine davanın 1 numaralı tanığının hazır edilemeyeceği gerekçesi ile takipsizlik dosyalanarak geri çekildi. Yaklaşık 3 yıldır hükümsüz tutuklu bulunan Bahçeciler serbest kaldı.

Detaylar gelecek...

17/11/2023 09:45
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TAGS: haber, kıbrıs
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