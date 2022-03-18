Enver Bahçeciler’in davası 25 Mart’a ertelendi!

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18/03/2022

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Enver Bahçeciler’in davası 25 Mart’a ertelendi!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın sağlık sorunu yaşaması nedeniyle dava 25 Mart’a ertelendi. Mahkeme, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

18/03/2022 15:53
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TAGS: Enver Bahçeciler’in davası 25 Mart’a ertelendi!
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