Enver Bahçeciler’in tutukluluğu devam edecek!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, dün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, tahkikat memurunu sorgulamayacaklarını beyan etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, davayı duruşmaya devam edilmek üzere ertelendi.

Mahkeme, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

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25/03/2022 16:25