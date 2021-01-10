Enver Bozkurt hayatını kaybetti!

Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan, Enver Bozkurt bu sabah hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden de olan Bozkurt’un vefatı büyük üzüntü yarattı.

Bozkurt, bu sabah tedavi gördüğü Yeni Yüzyil Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde hayata veda etti.

KTHEB’ten yapılan yazılı açıklamada elim kayıp üzüntüyle bildirilirken Enver Bozkurt’un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

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10/01/2021 09:12