Enver Fırtına yaşamını yitirdi

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21/09/2024

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Enver Fırtına yaşamını yitirdi

 

 Yeşilırmak’ta sakin Enver Fırtına (E-84) yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, Fırtına'nın dün saat 14.30 sıralarında yaşamını sonlandırdığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 

-Çatalköy’de 16 Eylül’de yaşamını yitiren Robert Sykes’ın ölüm nedeni belirlendi

Ayrıca, Çatalköy’de 16 Eylül’de kaldığı evin giriş kısmında ölü bulunan Robert David John Sykes’ın (E-80) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Opere Rektum Kanseri, Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Sykes’ın ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

21/09/2024 11:53
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TAGS: Enver Fırtına
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