Enver Fırtına yaşamını yitirdi
21/09/2024
Yeşilırmak’ta sakin Enver Fırtına (E-84) yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamada, Fırtına'nın dün saat 14.30 sıralarında yaşamını sonlandırdığı bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
-Çatalköy’de 16 Eylül’de yaşamını yitiren Robert Sykes’ın ölüm nedeni belirlendi
Ayrıca, Çatalköy’de 16 Eylül’de kaldığı evin giriş kısmında ölü bulunan Robert David John Sykes’ın (E-80) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Opere Rektum Kanseri, Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polis Sykes’ın ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.21/09/2024 11:53