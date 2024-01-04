Enver Karakaya: Bu oğlanlar keşke burada olsa da yüzümüze bakabilse

ads ads ads ads
04/01/2024

ads
Enver Karakaya: Bu oğlanlar keşke burada olsa da yüzümüze bakabilse

İsias duruşması sırasında, hayatını kaybeden Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya beyanda bulundu.

Karakaya, “ Kızımla ilgili anlatacaklarımı çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaman zaman mahkemede gerginlik oluyor ama bunun sebebi buraya gelmeyip, oturdukları yerden laubali ve ukala konuşmalarıyla Bozkurt ve oğlanlarıdır. Keşke burada olsalardı yalanlarını yüzümüze bakarak söyleyebilselerdi. Keşke burada bana papağan gibi tekrarlatmayın diyebilseydi” dedi

Karakaya, “ Bizim çocuklarımız şehit ilan edilmiştir. Yargının bu detayı dikkate alacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sanıklarından tümünden davacı olduklarını vurgulayan Karakaya, “ En son ben de kalsam vazgeçmem. Bu hesap sorulacak” diye ekledi

04/01/2024 18:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Enver Karakaya: Bu oğlanlar keşke burada olsa da yüzümüze bakabilse
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.