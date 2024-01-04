Enver Karakaya: Bu oğlanlar keşke burada olsa da yüzümüze bakabilse

İsias duruşması sırasında, hayatını kaybeden Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya beyanda bulundu.

Karakaya, “ Kızımla ilgili anlatacaklarımı çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaman zaman mahkemede gerginlik oluyor ama bunun sebebi buraya gelmeyip, oturdukları yerden laubali ve ukala konuşmalarıyla Bozkurt ve oğlanlarıdır. Keşke burada olsalardı yalanlarını yüzümüze bakarak söyleyebilselerdi. Keşke burada bana papağan gibi tekrarlatmayın diyebilseydi” dedi

Karakaya, “ Bizim çocuklarımız şehit ilan edilmiştir. Yargının bu detayı dikkate alacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sanıklarından tümünden davacı olduklarını vurgulayan Karakaya, “ En son ben de kalsam vazgeçmem. Bu hesap sorulacak” diye ekledi